Регина Тодоренко в Индонезии угодила в больницу с получившим травму двухлетним сыном

Отдых в Индонезии для известной телеведущей Регины Тодоренко начался с больницы - ее рожденный от Влада Топалова двухлетний сын травмировался в первый же день пребывания на сказочном Бали. О том, что довелось пережить, молодая мама рассказала на своей страничке в социальной сети.

Регина Тодоренко вместе с сыном Майклом и сестрой мужа была в предвкушении долгожданного отдыха, но не тут-то было - ее сынишка заставил поволноваться. Он получил травму из-за детских шалостей. Мальчик решил, что бегает быстрее, чем его знаменитая мама.

«Поскользнулся, упал лицом на камни и бортик бассейна. Разбил губу, раздуло так сильно, будто осы покусали», — поделилась Тодоренко с подписчиками.

Учитывая состояние ребенка, пришлось обращаться в больницу.

«Мое сердце чуть не остановилось. Мамы меня поймут», — поведала знаменитость о чувствах, которые обуревали ее в первый день отдыха на Бали.

К слову, активный Майкл уже не первый раз заставляет переживать свою мать. Минувшей осенью он сломал левую руку - на конечность довелось накладывать гипс.