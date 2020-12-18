Меган Маркл может стать источником утечек данных о жизни королевской семьи

На Меган Маркл и принца Гарри могут попытаться оказать давление ради того, чтобы узнать секреты семьи Виндзоров. Об этом заявил королевский комментатор Дэн Вуттон.

Он подчеркнул, что в Netflix и Spotify, с которыми чета заключила контракты, ожидают от них откровенных разговоров о том, что происходит внутри королевской семьи. Конечно же, этим компаниям интересен контент, который будет привлекать как можно больше зрителей.

«Пара будет находиться под сильным давлением, чтобы выдать секреты о королевской семье», – убежден Вуттон.

Вуттон не сомневается, что это давление будет настолько сильным, что Меган Маркл и принц Гарри в конце концов выдадут все тайны.

Ранее стало известно о том, что принц Гарри и Меган Маркл станут ведущими подкастов на Spotify. У каждого из них будет свой собственный проект. Также они создали свою продюсерскую компанию Archewell Audio и уже в следующем году начнут продюсировать новые проекты.

Сообщалось и о том, что контракт Сассексов с Netflix может стоить 150 млн долларов. Поклонники Меган Маркл говорят о том, что она может вернуться к актерской карьере. Но, как заявил директор Netflix Рид Хастингс, актриса не планирует больше сниматься. Принц Гарри и его супруга будут в основном участвовать в проектах как продюсеры.