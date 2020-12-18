Меган Маркл может стать источником утечек данных о жизни королевской семьи

Сегодня, 09:54

Анна Лисова

0

Image 16+
Меган Маркл может стать источником утечек данных о жизни королевской семьи

На Меган Маркл и принца Гарри могут попытаться оказать давление ради того, чтобы узнать секреты семьи Виндзоров. Об этом заявил королевский комментатор Дэн Вуттон. 

Он подчеркнул, что в Netflix и Spotify, с которыми чета заключила контракты, ожидают от них откровенных разговоров о том, что происходит внутри королевской семьи. Конечно же, этим компаниям интересен контент, который будет привлекать как можно больше зрителей. 

«Пара будет находиться под сильным давлением, чтобы выдать секреты о королевской семье», – убежден Вуттон. 

Вуттон не сомневается, что это давление будет настолько сильным, что Меган Маркл и принц Гарри в конце концов выдадут все тайны. 

Ранее стало известно о том, что принц Гарри и Меган Маркл станут ведущими подкастов на Spotify.  У каждого из них будет свой собственный проект. Также они создали свою продюсерскую компанию Archewell Audio и уже в следующем году начнут продюсировать новые проекты. 

Сообщалось и о том, что контракт Сассексов с Netflix может стоить 150 млн долларов. Поклонники Меган Маркл говорят о том, что она может вернуться к актерской карьере. Но, как заявил директор Netflix Рид Хастингс, актриса не планирует больше сниматься. Принц Гарри и его супруга будут в основном участвовать в проектах как продюсеры. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Меган Маркл может стать источником утечек данных о жизни королевской семьи

Сегодня, 09:54

Волочкова назвала родных Гафта недобропорядочными

Сегодня, 00:14

Регина Тодоренко в Индонезии угодила в больницу с получившим травму двухлетним сыном

Вчера, 20:59

Никита Джигурда принадлежит к числу ковид-диссидентов

18-12-2020, 19:44

Вдовец Валентины Легкоступовой заявил права на имущество и намерен исполнять ее песни

18-12-2020, 18:34

Анна Семенович показала елку и предостерегла поклонников от красного цвета

18-12-2020, 14:54

Лолита Милявская Новый год встретит за пределами России

18-12-2020, 00:04

70-летняя Надежда Бабкина легла в лифте, заявив о сильной усталости

17-12-2020, 18:14

Доходы певца Сергея Лазарева снизились в десять раз в 2020 году

17-12-2020, 09:14

Ким Кардашьян раскрыла секрет выбора одежды для своей фигуры

17-12-2020, 01:19

35-летняя Лана Дель Рей выходит замуж

16-12-2020, 17:44

Фото Муцениеце верхом на стиральной машине удивило Сеть

16-12-2020, 14:19

Бывшая жена Никиты Зайцева рассказала о примирении с хоккеистом в вопросе опеки над детьми

15-12-2020, 18:59

Актриса Ирина Горбачева устроила жаркую фотосессию в прозрачном бюстгальтере

15-12-2020, 18:09

Диана Шурыгина разделась догола и занялась секс-просвещением подписчиков

15-12-2020, 14:09

Актриса Агата Муцениеце анонсировала свое новое YouTube-шоу «Мамбук»

15-12-2020, 12:34

Актера Павла Деревянко заставляют вернуть немалый долг

15-12-2020, 09:14

Максим Галкин показал фото 71-летней Аллы Пугачевой в домашнем халате

14-12-2020, 21:49

Газманов вступился за Басту после его концертов в Петербурге

14-12-2020, 14:44

Уволенный гитарист певца Стаса Михайлова назвал размер своей зарплаты

14-12-2020, 11:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров