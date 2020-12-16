Никита Джигурда принадлежит к числу ковид-диссидентов

Сегодня, 19:44

Ольга Громова

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Никита Джигурда принадлежит к числу ковид-диссидентов

Скандально известный российский актер Никита Джигурда является ковид-диссидентом.

Недавно артист побывал на одном из светских раутов и не потрудился облачиться в защитную маску. Джигурда попался на глаза нашим коллегам из WomanHit.ru, которые сразу же призвали его к ответу.

Журналисты издания поинтересовались, не боится ли он заразиться коронавирусной инфекцией. Джигурда их сразу же осадил - он принадлежит к числу людей, которые эпидемию коронавируса считают проблемой несуществующей и надуманной.

«Я — ковид-диссидент. Меня в суды пропускают без маски, поскольку я знаю законы и заявляю: „28-я статья Конституции — о cвободе вероисповедания. Я верю в ведических богов, которые внутри меня и с которыми я един. И они категорически запрещают надевать маску... Я один стою без маски, знаю, что эта пандемия левая», - заверил Джигурда.

При этом со слов артиста стало понятным, что не носит защитную маску только он. Его знаменитая супруга Марина Анисина сейчас находится во Франции, и ей все же приходится пользоваться средствами индивидуальной защиты - там более строго с этим.

Джигурда сокрушается, что до 20 декабря во Франции закрыты все рестораны и бары, а в масках приходится ходить даже на улицах. Иначе - штраф. А Анисина быть оштрафованной не хочет. Ведь и так с деньгами не густо - катки в стране закрыты, поэтому фигуристка работать не может.

Заметим, что к мнению Джигурды прислушиваться не стоит, и уж точно не надо вливаться в ряды ковид-диссидентов. Зачастую актеры или представители шоу-бизнеса выступают с подобными заявлениями, чтобы привлечь к себе внимание прессы.

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