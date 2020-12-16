Вдовец Валентины Легкоступовой заявил права на имущество и намерен исполнять ее песни

Муж певицы Валентины Легкоступовой, которая скончалась 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет, заявил о своих правах на имущество покойной. Более того, Юрий Фирсов собирается еще и исполнять песни артистки, так как считает, что имеет на это полное право, передает «РЕН ТВ».

Адвокат семьи Легкоступовой Сергей Жорин прокомментировал, что вдовец Валентины неожиданно захотел отстаивать свое право на все имущество, денежные средства и интеллектуальную собственность покойной. Правозащитник указал, что Юрий Фирсов уже объявил родственникам артистки, что подал документы нотариусу о вступлении в наследство.

«Муж покойной претендует не только на движимое и недвижимое имущество, денежные средства Легкоступовой, но также и на интеллектуальную собственность и авторские права на ее произведения», - сообщил Сергей Жорин.

Намерение Фирсова стать певцом и исполнять песни Валентины Легкоступовой повергло семью покойной артистки в состояние шока. Дочь Валентины Аннета Бриль заявила, что Юрий пытается «сколотить состояние на черном пиаре за счет моей мамы» и прямо сообщила, что считает именно его повинным в смерти Валентины Легкоступовой.

Напоминаем, что исполнительница хита «Ягода-малина» умерла от многочисленных травм, происхождение которых супруг певицы не смог объяснить. По официальной версии Валентина Легкоступова умерла после падения в ванной.