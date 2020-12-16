Вдовец Валентины Легкоступовой заявил права на имущество и намерен исполнять ее песни

Сегодня, 18:34

0

Image 16+
Вдовец Валентины Легкоступовой заявил права на имущество и намерен исполнять ее песни

Муж певицы Валентины Легкоступовой, которая скончалась 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет, заявил о своих правах на имущество покойной. Более того, Юрий Фирсов собирается еще и исполнять песни артистки, так как считает, что имеет на это полное право, передает «РЕН ТВ».

Адвокат семьи Легкоступовой Сергей Жорин прокомментировал, что вдовец Валентины неожиданно захотел отстаивать свое право на все имущество, денежные средства и интеллектуальную собственность покойной. Правозащитник указал, что Юрий Фирсов уже объявил родственникам артистки, что подал документы нотариусу о вступлении в наследство. 

«Муж покойной претендует не только на движимое и недвижимое имущество, денежные средства Легкоступовой, но также и на интеллектуальную собственность и авторские права на ее произведения», - сообщил Сергей Жорин. 

Намерение Фирсова стать певцом и исполнять песни Валентины Легкоступовой повергло семью покойной артистки в состояние шока. Дочь Валентины Аннета Бриль заявила, что Юрий пытается «сколотить состояние на черном пиаре за счет моей мамы» и прямо сообщила, что считает именно его повинным в смерти Валентины Легкоступовой. 

Напоминаем, что исполнительница хита «Ягода-малина» умерла от многочисленных травм, происхождение которых супруг певицы не смог объяснить. По официальной версии Валентина Легкоступова умерла после падения в ванной.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Анна Семенович показала елку и предостерегла поклонников от красного цвета

Сегодня, 14:54

Лолита Милявская Новый год встретит за пределами России

Сегодня, 00:04

70-летняя Надежда Бабкина легла в лифте, заявив о сильной усталости

Вчера, 18:14

Доходы певца Сергея Лазарева снизились в десять раз в 2020 году

Вчера, 09:14

Ким Кардашьян раскрыла секрет выбора одежды для своей фигуры

Вчера, 01:19

35-летняя Лана Дель Рей выходит замуж

16-12-2020, 17:44

Фото Муцениеце верхом на стиральной машине удивило Сеть

16-12-2020, 14:19

Бывшая жена Никиты Зайцева рассказала о примирении с хоккеистом в вопросе опеки над детьми

15-12-2020, 18:59

Актриса Ирина Горбачева устроила жаркую фотосессию в прозрачном бюстгальтере

15-12-2020, 18:09

Диана Шурыгина разделась догола и занялась секс-просвещением подписчиков

15-12-2020, 14:09

Актриса Агата Муцениеце анонсировала свое новое YouTube-шоу «Мамбук»

15-12-2020, 12:34

Актера Павла Деревянко заставляют вернуть немалый долг

15-12-2020, 09:14

Максим Галкин показал фото 71-летней Аллы Пугачевой в домашнем халате

14-12-2020, 21:49

Газманов вступился за Басту после его концертов в Петербурге

14-12-2020, 14:44

Уволенный гитарист певца Стаса Михайлова назвал размер своей зарплаты

14-12-2020, 11:29

Сергей Шнуров готовится стать отцом

13-12-2020, 22:54

Продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на рост цен в магазинах и аптеках

12-12-2020, 17:59

71-летняя Ирина Муравьева удивила фанатов внешностью

12-12-2020, 13:44

От коронавируса COVID-19 умер актер из «Пятого элемента» Том Листер

12-12-2020, 09:59

Отец Жанны Фриске занял сторону певицы Лолиты в конфликте с Соседовым

11-12-2020, 23:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров