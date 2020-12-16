Анна Семенович показала елку и предостерегла поклонников от красного цвета

Сегодня, 14:54

Александр Зуев

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Анна Семенович показала елку и предостерегла поклонников от красного цвета
Анна Семенович

Анна Семенович уже украсила новогоднюю елку и  показала ее своим подписчикам  в Instagram.  Певица также дала им несколько полезных советов.  В частности, она рекомендовала поклонникам отказаться от использования красного цвета. Так, в праздничном декоре дома и одежде не должно быть красного, заявила бывшая солистка группы «Блестящие».  

Судя по всему, это объясняется тем, что следующий год будет годом Быка. А это грозное животное, как известно, не терпит красного цвета. Семенович рекомендовала остановить своей выбор на стальном и черном цветах. Семенович  также сказала, что на праздничном столе должны быть блюда только из птицы, рыбы и овощей. И никакого мяса!  А мебель можно задекорировать блестящими элементами. 

Артистка также призналась, что  елку в ее доме  устанавливали дизайнеры. Они  выбрали высокое пышное дерево и украсили его шарами в бирюзово-стальной гамме. У елки специалисты поставили светящиеся фигуры оленя и Деда Мороза. Певица  также заметила, что в дизайнерской компании можно елку арендовать, а не покупать.

Ранее своим праздничным деревом похвасталась телеведущая Ксения Собчак. Но елку она украшала не сама, а  тоже прибегла к помощи профессионалов. Собчак осталась довольна результатом.

Декораторы украсили елку яркими шарами, а под деревом установили несколько коробок, имитирующих подарки.

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