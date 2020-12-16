Анна Семенович показала елку и предостерегла поклонников от красного цвета

Анна Семенович уже украсила новогоднюю елку и показала ее своим подписчикам в Instagram. Певица также дала им несколько полезных советов. В частности, она рекомендовала поклонникам отказаться от использования красного цвета. Так, в праздничном декоре дома и одежде не должно быть красного, заявила бывшая солистка группы «Блестящие».

Судя по всему, это объясняется тем, что следующий год будет годом Быка. А это грозное животное, как известно, не терпит красного цвета. Семенович рекомендовала остановить своей выбор на стальном и черном цветах. Семенович также сказала, что на праздничном столе должны быть блюда только из птицы, рыбы и овощей. И никакого мяса! А мебель можно задекорировать блестящими элементами.

Артистка также призналась, что елку в ее доме устанавливали дизайнеры. Они выбрали высокое пышное дерево и украсили его шарами в бирюзово-стальной гамме. У елки специалисты поставили светящиеся фигуры оленя и Деда Мороза. Певица также заметила, что в дизайнерской компании можно елку арендовать, а не покупать.

Ранее своим праздничным деревом похвасталась телеведущая Ксения Собчак. Но елку она украшала не сама, а тоже прибегла к помощи профессионалов. Собчак осталась довольна результатом.

Декораторы украсили елку яркими шарами, а под деревом установили несколько коробок, имитирующих подарки.