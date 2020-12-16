Лолита Милявская Новый год встретит за пределами России

Лолита Милявская очень устала в этом году и поэтому решила отдохнуть за пределами России. Лолиту донимала хандра, но она старалась держаться изо всех сил. 57-летняя певица осталась без концертов и даже без мужа. Лолита, как и ее многие коллеги, не может исправить свое положение с помощью новогодних выступлений. Однако Милявская нашла выход из сложившейся ситуации. Она будет выступать в новогоднюю ночь, но не на родине, а в Эмиратах, где концерты разрешены. Коль все запланированные концерты в России у поп-дивы отменены, она приняла предложения из-за рубежа. Выходит, что российская поп-исполнительница достаточно востребована даже за границей.

После концерта певица задержится в Эмиратах, чтобы хоть немного отдохнуть. Как отмечает Лолита, передышек у нее не было. Но артистка не позволяет себе впадать в депрессию, а также она не «не распускает нюни».

«Отработаю, а потом останусь там на отдых. Я заслужила себе его: мне он необходим», - заявила Лолита.