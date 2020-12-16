Лолита Милявская Новый год встретит за пределами России

Сегодня, 00:04

Александр Зуев

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Лолита Милявская Новый год встретит за пределами России

Лолита Милявская очень устала в этом году и поэтому решила отдохнуть за пределами России. Лолиту донимала хандра, но она старалась держаться изо всех сил.  57-летняя певица осталась без  концертов и даже без  мужа. Лолита, как и ее многие коллеги, не может исправить свое  положение с помощью  новогодних выступлений. Однако Милявская нашла выход из сложившейся ситуации. Она будет выступать в новогоднюю ночь, но не на родине, а в Эмиратах, где концерты разрешены. Коль все запланированные концерты в России у поп-дивы отменены, она приняла предложения из-за рубежа. Выходит, что российская поп-исполнительница достаточно востребована даже за границей.

После концерта певица задержится в Эмиратах, чтобы хоть немного отдохнуть. Как отмечает Лолита, передышек у нее не было. Но артистка не позволяет себе впадать в депрессию, а также  она не  «не распускает нюни»

«Отработаю, а потом останусь там на отдых. Я заслужила себе его: мне он необходим», - заявила Лолита.

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