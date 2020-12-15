70-летняя Надежда Бабкина легла в лифте, заявив о сильной усталости

Сегодня, 18:14

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70-летняя Надежда Бабкина легла в лифте, заявив о сильной усталости

70-летняя российская певица и доктор искусствоведения Надежда Бабкина сделала селфи, полулежа в лифте. Как объяснила народная артистка на своей инстаграм-странице, в тот день она слишком устала после тяжелого рабочего дня и решила немного отдохнуть прямо в лифте. 

Ведущая «Модного приговора» осталась верна себе и даже для позирования в лифте выбрала ультрамодный наряд — чёрно-красный комплект из алой рубашки с воротником, жилетки и строгих брюк. Надежда Бабкина сделала акцент на драгоценных украшениях, стильных очках и ярком мейк-апе. 

«Вот так к концу насыщенного дня едешь в лифте — не сидя, а стоя!» - написала Надежда Бабкина. 

Поклонники высказали восхищение смелостью и оригинальностью певицы, хотя и выразили беспокойство по поводу того, что артистка так много работает. 

«Берегите себя, чтобы и дальше нас радовать своей энергией и жизнерадостностью», - прокомментировали фолловеры Надежды Бабкиной. 

При этом критики отозвались, что в 70 лет пора бы уже и о пенсии подумать, и не придется буквально падать с ног в лифте. На это Надежда Георгиевна парировала, что она не собирается уходить на заслуженный отдых еще много лет, с чем ее недоброжелателям придется смириться.

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