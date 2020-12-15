Доходы певца Сергея Лазарева снизились в десять раз в 2020 году

Популярный российский певец и актер, 37-летний Сергей Лазарев в одном из интервью пожаловался на свое материальное положение, которое существенно пострадало в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает «MedikForum».

Так, коронавирусные ограничения в России очень серьезно повлияли на развлекательную сферу. Многие артисты прекратили концертную деятельность, из-за чего их кошельки существенно «похудели».

Сергей рассказал, что за 2020 год, несмотря на тяжелое материальное состояние, не уволил ни одного человека из своей команды, и продолжает выплачивать им положенную зарплату. Однако коронавирус уменьшил доходы Лазарева, одновременно с этим увеличив расходы.

«Во время пандемии мои расходы не просто не сократились, а еще и увеличились. Ведь сидя на карантине, песни все равно покупались, клипы снимались, а костюмы шились. Ведь какие-то мероприятия все равно проходили. А вот доходы раз в десять уменьшились», - поделился певец.

Ранее в Сети появилась информация о том, что у Сергея Лазарева назрел приличный долг по ипотеке. Такая же проблема была замечена у актера Павла Прилучного, певицы Анны Седоковой, юмориста Александра Незлобина и телеведущей Екатерины Варнавы.