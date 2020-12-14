Фото Муцениеце верхом на стиральной машине удивило Сеть

Сегодня, 14:19

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Фото Муцениеце верхом на стиральной машине удивило Сеть

31-летняя латвийско-российская модель и актриса Агата Муцениеце поразила поклонников необычной фотосессией. На своей инстаграм-странице модель опубликовала фотографию, на которой позирует в смешном свитере на стиральной машине. 

Агата Муцениеце прокомментировала, что после отпуска у нее накопилась масса бытовых хлопот, в том числе и «большая стирка». Для того, чтобы превратить неприятную домашнюю обязанность в увлекательный процесс, модель решила устроить фотосессию в домашней одежде прямо верхом на стиральной машине. При этом звезда поделилась, что взобралась на машинку не просто так — а чтобы уменьшить тряску стиралки во время отжима.

Поклонники похвалили Агату, назвав ее «настоящей хозяйкой» и прокомментировали, что девушка прекрасно выглядит. Сейчас Агата Муцениеце продолжает сама воспитывать двоих детей — 7-летнего Тимофея и 4-летнюю Мию от шоумена Павла Прилучного. Звездная пара официально расторгла семейные отношение в феврале 2020 года.

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