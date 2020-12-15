Ким Кардашьян раскрыла секрет выбора одежды для своей фигуры

Сегодня, 01:19

Александр Зуев

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Ким Кардашьян раскрыла секрет выбора одежды для своей фигуры

Ким Кардашьян-Уэст опубликовала в Instagram видео, на кадрах которого она предстала в довольно пикантном наряде. Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» рассказала о том, как ей удается носить вещи так, чтобы они идеально сидели на ее фигуре.

На видео 40-летняя знаменитость запечатлена в белом облегающем платье с широким вырезом на спине. Кардашьян сообщила своим поклонникам, что надевает под брендовые наряды белье собственного бренда Skims, которое представляет в выгодном свете ее тонкую талию и сглаживает недостатки - широкие бедра. Для этого образа Кардашьян выбрала корректирующее трико телесного цвета с открытой спиной стоимостью 68 долларов. Поклонники высоко оценили новый образ Ким и ее вкус. Ролик набрал более 3,4 миллиона просмотров.

«Сногсшибательна!», «Красота», «Отличная вещь!», «Идеально» — писали восхищенные фанаты знаменитости, пишет lenta.ru.

Ранее Ким Кардашьян подвергли критике из-за слишком маленького размера бикини. Тогда на фото поклонники увидели ее позирующей на балконе дома, на бортике джакузи. Ким запечатлена с распущенными волосами в миниатюрном бикини изумрудного цвета. Однако подписчикам не понравилось то, что купальник уж слишком откровенный, так как ничего не скрывает.

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