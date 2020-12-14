35-летняя Лана Дель Рей выходит замуж

Сегодня, 17:44

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35-летняя Лана Дель Рей выходит замуж
Лана Дель Рей

35-летняя американская певица, автор песен и поэтесса Лана Дель Рей впервые пойдет под венец. Избранником звезды стал музыкант и актер Клейтон Джонсон, с которым певица обручилась спустя полгода после знакомства, информирует «Lenta.ru».

Личная жизнь Ланы Дель Рей всегда была насыщена любовными интригами, яркими ссорами и бурными примирениями. 3 года девушка встречалась с солистом группы «Kassidy» Барри Джеймсом О’Ниллом, затем — с рок-музыкантом Стивеном Мертинсом, продюсировавшим её дебютный альбом «Lana Del Ray». 12 месяцев Лана прожила с итальянским фотографом и режиссёром Франческо Карроззини, а после закрутила роман с британскими музыкантом Алексом Тёрнером, фронтменом рок-группы «Arctic Monkeys».

Теперь же сердце Ланы Дель Рей покорилось ее бойфренду Клэйтону Джонсону, который является автором песни «I wanna love» и бывшим парнем певицы Мики Ньютон. О том, что вскоре пойдет под венец, Лана Дель Рей сообщила на вечернем шоу Джимми Фэллона, куда явилась с огромным обручальным кольцом на пальце. Девушка призналась, что несмотря на полугодовое знакомство с Клэйтоном, она убеждена, что он — её судьба, и будет верным супругом. Дату свадьбы Лана Дель Рей оставила в секрете.

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