Бывшая жена Никиты Зайцева рассказала о примирении с хоккеистом в вопросе опеки над детьми

Бывшая супруга российского хоккеиста и Заслуженного мастера спорта России Никиты Зайцева Маргарита Готовцева рассказала о подробностях своего примирения со спортсменом. На своей инстаграм-странице девушка также рассказала, как они с бывшим мужем поделят опеку над 5-летней Софией и 3-летней Вероникой.

Бывшая супруга Никиты Зайцева, играющего на позиции защитника в клубе «Оттава Сенаторз», с радостью поделилась с фолловерами, что вопрос над опекой дочерей наконец решен. Маргарита рассказала, что практически год не виделась со своими детьми, поскольку судебные издержки не оставили ей права видеться с родными дочерями.

«Целый год творился какой-то невообразимый хаос. Слава Богу, что мы с Никитой подписали мировую и обо всем договорились. Очень тяжело видеть, как из-за нашего недопонимания страдают дети, и я очень рада, что все наконец позади», – написала Маргарита Готовцева.

Девушка добавила, что за срок расставания дочки успели отвыкнуть от нее и вначале даже не узнали свою маму. Но теперь семейство видится ежедневно, о чем Маргарита предоставляет фотоотчет на своей социальной странице.