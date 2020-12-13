Актриса Ирина Горбачева устроила жаркую фотосессию в прозрачном бюстгальтере

Актриса Ирина Горбачева не принадлежит к числу знаменитостей, которые публикуют фотографии в купальниках, а то и вовсе без него. Поклонники привыкли видеть ее сдержанной и довольно брутальной. Каковым же было их удивление, когда любимая артистка в социальной сети выложила несколько пикантных снимков с довольно горячей фотосессии.

Ирина Горбачева позировала в джинсах и пиджаке, который будто только сняла с плеча бойфренда и набросила наспех. Из своей одежды - абсолютно прозрачный бюстгальтер, стыдливо обнажающий грудь.

«Себя надо радовать. Делать для себя что-то полезное и важное. Это может быть что-то простое, но пользу и радость от действия важно прочувствовать», - написала актриса.

Столь откровенный наряд заинтриговал поклонников, разжег их буйную фантазию.

«Пикантненько», «Бельё супер, под стать хозяйке», «Классный бюст», «Самая горячая актриса», - восхищаются фанаты.

Многие из них обратили внимание на то, что эта фотосессия открыла ее потайные стороны и продемонстрировала, какой нежной, женственной и чувственной она может быть.