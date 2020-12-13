Актриса Ирина Горбачева устроила жаркую фотосессию в прозрачном бюстгальтере

Сегодня, 18:09

Ольга Громова

0

Image 16+
Актриса Ирина Горбачева устроила жаркую фотосессию в прозрачном бюстгальтере

Актриса Ирина Горбачева не принадлежит к числу знаменитостей, которые публикуют фотографии в купальниках, а то и вовсе без него. Поклонники привыкли видеть ее сдержанной и довольно брутальной. Каковым же было их удивление, когда любимая артистка в социальной сети выложила несколько пикантных снимков с довольно горячей фотосессии.

Ирина Горбачева позировала в джинсах и пиджаке, который будто только сняла с плеча бойфренда и набросила наспех. Из своей одежды - абсолютно прозрачный бюстгальтер, стыдливо обнажающий грудь.

«Себя надо радовать. Делать для себя что-то полезное и важное. Это может быть что-то простое, но пользу и радость от действия важно прочувствовать», - написала актриса.

Столь откровенный наряд заинтриговал поклонников, разжег их буйную фантазию.

«Пикантненько», «Бельё супер, под стать хозяйке», «Классный бюст», «Самая горячая актриса», - восхищаются фанаты.

Многие из них обратили внимание на то, что эта фотосессия открыла ее потайные стороны и продемонстрировала, какой нежной, женственной и чувственной она может быть.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Диана Шурыгина разделась догола и занялась секс-просвещением подписчиков

Сегодня, 14:09

Актриса Агата Муцениеце анонсировала свое новое YouTube-шоу «Мамбук»

Сегодня, 12:34

Актера Павла Деревянко заставляют вернуть немалый долг

Сегодня, 09:14

Максим Галкин показал фото 71-летней Аллы Пугачевой в домашнем халате

Вчера, 21:49

Газманов вступился за Басту после его концертов в Петербурге

Вчера, 14:44

Уволенный гитарист певца Стаса Михайлова назвал размер своей зарплаты

Вчера, 11:29

Сергей Шнуров готовится стать отцом

13-12-2020, 22:54

Продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на рост цен в магазинах и аптеках

12-12-2020, 17:59

71-летняя Ирина Муравьева удивила фанатов внешностью

12-12-2020, 13:44

От коронавируса COVID-19 умер актер из «Пятого элемента» Том Листер

12-12-2020, 09:59

Отец Жанны Фриске занял сторону певицы Лолиты в конфликте с Соседовым

11-12-2020, 23:44

57-летняя Лолита шокировала фанатов «укрощением» быка в дерзком мини

11-12-2020, 22:19

37-летняя внучка Владимира Высоцкого родила седьмого ребенка

10-12-2020, 23:54

Феномен популярности Ольги Бузовой пользователи сравнили со стулом

10-12-2020, 23:14

София Ротару устроила скандал на «Песне года» и публично обругала своего помощника

8-12-2020, 11:09

Филипп Киркоров рассказал, что его связывает с рэпером Dava

7-12-2020, 23:59

Звезда «Аншлага» Светлана Рожкова рассказала о своем смертельностей диагнозе

7-12-2020, 15:54

Названы имена звезд шоубиза, которые отказались сниматься в «голубых огоньках»

7-12-2020, 13:54

Певец Моргенштерн поучаствовал в шоу «Давай поженимся» на Первом канале

7-12-2020, 10:59

Валерия Леонтьева после пластики сочли копией Надежды Бабкиной

5-12-2020, 16:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров