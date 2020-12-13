Диана Шурыгина разделась догола и занялась секс-просвещением подписчиков

Сегодня, 14:09

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Диана Шурыгина разделась догола и занялась секс-просвещением подписчиков
Блогер Диана Шурыгина

21-летняя звезда программы «Пусть говорят» и блогер Диана Шурыгина устроила эротическую фотосессию, на которой продемонстрировала недавно увеличенную грудь. Шурыгина приобрела известность после скандала с ее изнасилованием, и теперь тема секс-индустрии не оставляет Диану — знаменитость на своей инстаграм-странице занялась сексуальным просвещением своих подписчиков. 

На последней публикации девушка предстала перед фоловерами полностью обнаженной, сфотографировавшись в ванной комнате после купальных процедур. Диана прикрыла грудь рукой, однако ей не удалось скрыть округлившиеся формы вследствие недавнего увеличения груди. Шурыгина прокомментировала, что относится к сексу как к искусству, которое нельзя прятать, а надо выставлять напоказ — из чего поклонники сделали вывод, что серия снимков эротического характера будет продолжена.

«Нам всем нравится сек. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Нам нравится им заниматься, потому что происходит выброс гормонов и изменения в мозговой деятельности. Это гормоны удовольствия, счастья, радости, доверия», - написала Диана под откровенной фотографией. 

Однако не всем подписчикам девушки пришлась по душе такая публикация — некоторые раскритиковали Шурыгину, написав, что она еще слишком молода и неопытна, чтобы становиться секс-гуру.

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