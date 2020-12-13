Актриса Агата Муцениеце анонсировала свое новое YouTube-шоу «Мамбук»

Сегодня, 12:34

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Актриса Агата Муцениеце анонсировала свое новое YouTube-шоу «Мамбук»
Агата Муцениеце

31-летняя латвийско - российская актриса и модель Агата Муцениеце презентовала авторское YouTube-шоу «Мамбук». Основной тематикой программы станет материнство и воспитание детей, в котором Агата будет с ведущими семейными консультантами и звездными гостями обсуждать насущные проблемы для каждой мамочки, информирует «StarHit.ru».

Тяжелый развод с шоуменом и отцом двоих детей Павлом Прилучным не дал повод Агате опустить руки. Спустя полгода после громкого расставания она начала первый собственный проект на YouTube, в котором гости делились опытом расставания и поддерживали всех женщин, которые пережили разрыв с любимым человеком. Теперь Муцениеце сообщила о запуске нового проекта —«Мамбук», где будет рассмотрена тема материнства и воспитания детей.

«Это очень легкий, душевный и классный проект», – поделилась звезда. 

Для Агаты эта тема очень близка и интересна, поскольку сейчас она сама воспитывает семилетнего Тимофея и четырехлетнюю Мию. Агата Муцениеце не раз сознавалась на публике, что все еще питает к отцу своих детей теплые чувства.

«Я вижу, что он запутался, случилась ошибка души. Именно наше расставание поможет ему осознать себя. Мне кажется, это даже хорошо», - поделилась модель.

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