Актера Павла Деревянко заставляют вернуть немалый долг

Российского актера Павла Деревянко неожиданно накрыла новая проблема, причем с той стороны, откуда он и не ожидал. Недавно произошло расставание с женой, теперь артиста заставляют отдать крупный долг. Об этом он как раз узнал на одном из светских мероприятий, куда по-прежнему ходит, несмотря на недавние печальные события в личной жизни.

Оказалось, что за актером числится долг размеров в 60 тыс. рублей - об этом ему сообщила одна из журналисток. Все эти годы Деревянко по незнанию не оплачивал транспортный налог, пока не скопился долговой ком, пишет Собеседник.

Павел, конечно, был ошарашен новостью, однако пообещал оперативно все оплатить, ибо у него такой принцип: не жить с долгами.

«...Я все оплачу. Долги я возвращаю просто железно, за мной не заржавеет. Я не люблю быть никому должен. Надо срочно оплатить, чтобы не было конфуза, чтобы мне однажды не закрыли выезда из страны. Спасибо, что сказали!», - ответил актер журналистке, принесшей плохие вести.

В целом, год 2020 для артиста прошел не так уж и радостно: сначала заболел коронавирусом, правда болел в легкой форме. Потом расстался с гражданской женой, с которой прожили лет 10, однако, без ссор и скандалов. А теперь придется расстаться с немаленькой суммой.