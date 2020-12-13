Максим Галкин показал фото 71-летней Аллы Пугачевой в домашнем халате

Вчера, 21:49

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Максим Галкин показал фото 71-летней Аллы Пугачевой в домашнем халате

Вот уже много лет за звездной супружеской парой, 44-летним Максимом Галкиным и 71-летней Аллой Пугачевой, пристально следят журналисты, а с ними и простой народ. Публика не перестает умиляться потрясающими 7-летними близнецами Лизой и Гарри, детьми супругов. В очередной раз артист на своей странице в Instagram решил поделиться хрониками из жизни дружной семьи. Об этом сообщает «Летидор».

Изначально очередная фотография демонстрировала Лизу и Гарри, которые собрались в школу, и попали в камеру любящего отца. Однако внимание подписчиков привлекли вовсе не дети, а задний план снимка, на котором была запечатлена Алла Борисовна. Все бы ничего, но Максим поймал кадр, где примадонна стоит в домашнем халате и без макияжа. Пугачева явно попыталась успеть скрыться перед снимком, однако не успела. Любящий муж решил опубликовать именно это фото, явно демонстрируя, что ценит красоту своей супруги в любом виде. Конечно же, снимок стал центром обсуждения Аллы Борисовны. Поклонники отметили, что, несмотря на свои годы, певица выглядит прекрасно даже в естественном виде, кроме того, на фото она предстала в кокетливом и энергичном настроении.

«Очень мило, что Алла вас так приветствует из-за угла», «Игра: найди Аллу Борисовну», «А вот кто-то за углом спрятался и радуется, что в школу уже не надо», «Лучший задний фон для фото», «Алла потрясающая в таком домашнем образе», - отметили поклонники звездного семейства.

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