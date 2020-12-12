Газманов вступился за Басту после его концертов в Петербурге

Российский эстрадный певец, 69-летний Олег Газманов встал на сторону рэпера Басты в конфликте, касающегося концерта в Санкт-Петербурге, который спровоцировал скандал.

Напомним, что Баста несколько недель назад выступил с масштабным концертом, несмотря на ограничения из-за коронавируса. После того, как видео концерта проникло в Сеть, разгорелся скандал. На роликах видно, что зрители, пришедшие на концерт, не соблюдали дистанцию и были без масок. Некоторые звезды шоу-бизнеса начали публично критиковать Басту за концерт в пандемию, однако есть и те, кто встал на сторону исполнителя. Среди них оказался и певец Олег Газманов.

«Я вам честно скажу. Если бы мне сейчас сказали выступить, то я бы собрал команду и пошел выступать. Это же не я организацией занимаюсь. Откуда я знаю, в каких условиях будут сидеть люди. Я бы условия соблюдал. Музыкантов разместил на доступном расстоянии», - высказался певец.

По мнению Газманова, в случившемся инциденте есть вина и организаторов. Да дело и не только в них, но и в самих людях.

«Конечно надо людей воспитывать. Нет никакой дисциплины», - резюмировал Олег.

Как известно, Невский районный суд выписал руководству Ледового дворца в Санкт-Петербурге штраф в размере 480 тысячи рублей за тот самый концерт Басты.