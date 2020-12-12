Уволенный гитарист певца Стаса Михайлова назвал размер своей зарплаты

О своих заработках в коллективе певца Стаса Михайлова рассказал гитарист Вячеслав Маркес в эфире программы «Звезды сошлись», которая выходит на НТВ.

По словам музыканта, у Михайлова он работал около семи лет. Но когда началась пандемия, и концерты попали под ограничения, певец перестал платить своему коллективу зарплату совсем, отправив всех по домам, передает Вечерняя Москва .

Маркесу пришлось устроится сборщиком мебели, чтобы хоть что-то зарабатывать и кормить семью. Также музыкант начал выступать самостоятельно на свадьбах и корпоративных вечеринках.

С Михайловым, по его словам, он получал по 15 тыс. рублей в месяц. И когда было по 10-15 концертов в месяц, то гастролировать с певцом ему было выгодно. Но сейчас, когда необходимо кормить семью, а концертов уже не так много, пришлось искать другие источники доходов.

«Мне пришлось выбирать — либо я музыкант артиста, но без денег и голодный, либо я сам пытаюсь зарабатывать», - сообщил Маркес.

По его словам, Михайлов отказался выплачивать ему хоть какой-то минимум, независимо от количества концертов. После просьбы о гарантированном окладе, Михайлов попросту удалил гитариста из рабочего чата. Так он дал понять музыканту, с которым проработал около семи лет, что тот уволен.