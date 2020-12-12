Сергей Шнуров готовится стать отцом

Вчера, 22:54

Ольга Громова

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Сергей Шнуров готовится стать отцом

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram сообщил радостную весть - он и его молодая жена Ольга Абрамова ждут ребенка. 

Чувствами, которые его обуревают, Шнур по уже установившейся традиции поделился в стихотворной форме:

«Представляю маленькие ножки,
Глазки, попку, ну и носик кнопкой.
Будет трое нас, да еще кошки,
И в улыбке расплываюсь робкой».

Это стихотворение он посвятил своей молодой супруге, от которой, судя по всему, без ума.

Напомним: Сергей Шнуров на Ольге женился в 2018 году, вскоре после разрыва с Матильдой. СМИ сообщали, что Абрамова является дочкой бывшего начальника службы безопасности УГМК Валерия Абрамова.

Ольга стала четвертой женой музыканта. Для девушки этот брак первый, как и ребенок, который родится. У Сергея Шнурова дети уже есть. Первая жена Мария Исмагилова в 1993 году родила ему дочь Серафиму. В 2002 году в союзе со Светланой Костицыной появился сын Аполлон.

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