Продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на рост цен в магазинах и аптеках

Сегодня, 17:59

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Продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на рост цен в магазинах и аптеках

Пригожин пожаловался на рост цен в магазинах и аптеках.

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин продолжает сетовать на тяжелые экономические реалии сегодняшнего дня. На этот раз шоумену не дают покоя взбунтовавшиеся цены на продтовары и аптечные препараты. Так, по его словам, скачок цен на эти категории составляет примерно 40-50%.

Еще 9 декабря Владимир Путин на заседании по экономическим вопросам также упоминал о росте цен в России на основные продукты питания. По словам политика, коронавирус здесь не виноват. Выросшее по цене масло, сахар, хлеб - попытка приблизить внутренние цены к мировым.

Иосиф Пригожин призвал государство контролировать цены на товары от российского производителя. По его словам, еще понятно, когда рост цен связан с изменением стоимости валюты, но это не должно касаться товаров, произведенных непосредственно в России.

Продюсер отметил, что в этом году его семья стала тратить средств на продукты практически в два раза больше. За медикаменты также приходится выкладывать больше денег: лекарство от тромбоза, которое стоит 2,7-3,5 тыс. рублей, ему удалось купить за 11 тысяч.

«Я понимаю, что есть понятие бизнеса. Ну заработаете вы 30% маржу, но не 400% же! В законодательстве должно быть отражено, чтобы максимальная цена на препараты была не выше двойной стоимости», — заявил он.

И добавил, что в некоторых странах за такой произвол в фармакологии могут пожизненно лишить свободы или даже расстрелять.


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