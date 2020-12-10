71-летняя Ирина Муравьева удивила фанатов внешностью

Звезда советского и российского экрана, народная артистка России Ирина Муравьева удивила поклонников моложавым видом. 71-летняя актриса впервые за долгое время появилась на публике. Она стала гостьей телешоу Малахова «Привет, Андрей!». Телезрители тут же заметили, что Муравьева заметно похудела, поэтому стала выглядеть так, как если бы сбросила десяток лет. Поклонники заметили, что на лице у актрисы нет морщин и овал стал более подтянутым.

Многие решили, что актриса прибегала к услугам пластической хирургии, так как без этого она не могла бы добиться такого результата.

Но не стоит исключать, что дело в грамотно подобранном макияже и хорошем освещении. Помимо прочего, возможно, у актрисы хорошая генетика: она и раньше выглядела довольно молодо.

На шоу обсуждалась тема песен, звучавших в советских мультфильмах. Муравьева даже исполнила песню из мультика про поросенка Фунтика, пишет 7days.ru

Отметим, что Ирина Муравьева известна российским зрителям по таким фильмам, как «Москва слезам не верит», «Самая обаятельная и привлекательная» и другим.