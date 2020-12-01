Александр Колтовой накануне авиакатастрофы развелся с женой

7 ноября в Подмосковье случилась трагедия. Там в авиакатастрофе погибли популярный телеведущий Александр Колтовой и его спутница, Наталья Климова. Легкомоторный самолет телеведущего, который направлялся на базу отдыха, разбился неподалеку от Люберец. У Александра и Натальи не было никаких шансов выжить.

После случившегося в сети стали вестись разговоры о романе Колтового с Климовой. Многие считали телеведущего примерным семьянином. Также СМИ сообщили, что спутница Колтового тоже состояла в браке. Позже выяснилось, что на момент крушения самолета Александр уже был в разводе. Он расстался с женой в августе текущего года.

Кстати, приятели Колтового говорят, что как-то Александр признался, что собирается заключить брак с новой возлюбленной и даже хотел представить ее им. Зато свою дочь он успел познакомить с новой избранницей.

Александр Колтовой не любил распространяться о своей личной жизни. О том, что он был женат, знали лишь немногие.

После развода супруги поделили имущество поровну: бывшей жене Александр отдал квартиру и машину, а за собой оставил загородный участок и другой автомобиль. Их общая дочь осталась с матерью.

Бывшая жена Колтового ранее руководила пресс-службы фешенебельного отеля, но сейчас она работает в сфере туризма.

Колтовой был влюбчив, он быстро начинал отношения и быстро покидал своих возлюбленных, вспоминают его друзья.

Сразу после развода он рассказал приятелям, что по уши влюбился в женщину, которая проживает в США. Ее родители живут на Урале, а она сама - в Нью-Йорке и так же, как телеведущий, увлечена малой авиации. У новой подруги Александра есть свой самолет, а ее саму видели в рядом с Колтовым на аэродроме в Мячково. Этот роман был быстролетным. Дама сердца Колтового приехала к нему в Москву, но через пару недель они расстались.

По рассказам одного из знакомых телеведущего, Наталья Климова стала последним любовным увлечением Александра.

Журналист успел рассказать друзьям, что на этот раз он точно нашел «своего человека». За месяц до трагедии Колтовой был откровенным как никогда раньше. Именно тогда он и рассказал своим друзьям о новой любви. Александр заявил, что женится на Наталье и собирался познакомить ее с близким кругом в Сочи, где собирался провести новогодние праздники, пишет mk.ru .

О Наталье Климовой известно, что она была в разводе с мужем – топ-менеджером крупной компании. Про роман Колтового его бывшая жена узнала незадолго до трагического полета: дочь как-то проговорилась о похождении отца. К тому времени Колтовой уже познакомился с детьми своей новой подруги. Александр и Наталья часто проводили время вместе со своими детьми. Телеведущий даже опубликовал в сети видео с их совместного празднования Хэллуина. Планам Александра и Натальи помешал роковой полет.