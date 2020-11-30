Дарья Мороз удивила поклонников округлым животом

Сегодня, 21:59

Александр Зуев

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Дарья Мороз удивила поклонников округлым животом
Дарья Мороз

37-летняя актриса Дарья Мороз - женщина свободная. Несколько лет назад она развелась с Константином Богомоловым. О ее личной жизни ничего не известно. Есть ли у актрисы возлюбленный или нет, поклонники не знают. Поэтому они удивились, когда увидели Дарью в интересном положении.

Актриса действительно предстала на опубликованном в Instagram фото с округлившимся животом. Отметим, что рядом с Дарьей стоят ее коллеги – Любовь Аксенова и Анастасия Калашникова. И все они тоже с большими животами. Поклонники поняли, что Дарья и другие актрисы лишь сымитировали беременность. Дело в том, что они являются героинями сериала «Триада», где играют беременных.

Фанаты сделали вывод о том, что беременность Дарье к лицу, и задали вопрос: собирается ли она еще раз стать мамой. Но ответа от актрисы они так и не дождались.

«Вляпались, подружки», «А всем вам идет», - написали комментаторы.

Отметим, что Дарья Мороз воспитывает дочь от Константина Богомолова. Сейчас девочке 10 лет.

После развода Дарья и Константин продолжают поддерживать хорошие отношения. Дочь режиссера общается с новой женой своего отца — Ксенией Собчак. Дарья даже благодарна телеведущей за доброе отношение к ее дочери.

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