Дарья Мороз в колготках без юбки удивила фанатов

Сегодня, 15:19

Александр Зуев

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Дарья Мороз в колготках без юбки удивила фанатов

Дарья Мороз - одна из самых ярких и эксцентричных актрис российского кинематографа. Поклонники актрисы знают, что Дарья любит их удивлять смелыми образами. Мороз не раз снималась в откровенных фотосесиях. А вчера Дарья снова удивила своих фанатов, опубликовав в Инстаграме пост с рассуждениями о дружбе между двумя гениями.

Дарья имела ввиду американскую предпринимательницу, основательницу корпорации «Estee Lauder» Эсте Лаудер и художника Энди Уорхола. Оба гения были поклонниками цветов, что отразилось и в композиции аромата, отметила актриса. Таким образом, Мороз прорекламировала парфюм Beautiful Absolu ESTEE X ANDY.

Дарья также опубликовала фото, на котором она предстала в неожиданном образе. На фото актриса, облаченная в меховой жакет, белый свитер в тонкую горизонтальную полоску и колготки, сидит на полу и при этом ловко переплетает ноги. На ней нет юбки или штанов. В руках у Дарьи флакон с тем самым парфюмом.

Смелый образ понравился поклонникам, впрочем, как любые другие образы, которые Дарья выбирает.

Многие оценили красоту и элегантность 37-летней актрисы. А некоторые сравнили ее с Ренатой Литвиновой. При этом фанаты отметили, что Дарья куда лучше своей коллеги.

«Составляете серьезную конкуренцию Литвиновой... Вы легче, ярче, эмоциональнее, живее», — написали поклонники.

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