Рэпер Баста назвал Аллу Пугачеву «лукавой бабой»

40-летний Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста, дал интервью Ксении Собчак, в котором назвал Примадонну российской эстрады «лукавой бабой» и рассказал, как он с ней познакомился.

Баста признался, что с детства считал Аллу Пугачеву далекой и недосягаемой звездой. Даже когда он чего-то в этой жизни достиг и стал популярным, он к ней так ближе и не стал. Но в сентябре он и Алла Борисовна стали гостями шоу «Музыкалити».

Проектом занимается лейбл Gazgolder, совладельцем которого является Баста, а ведущий его - Максим Галкин.

Баста изначально воспринял предложение организовать этот проект в штыки, будучи убежденным в том, что оно провалится. Как оказалось, ошибался. И именно это шоу позволило ему, наконец, познакомиться с самой Аллой Борисовной. Впечатлений у музыканта - море, он с теплотой вспоминает о своем участии в проекте. А уж как Аллу Борисовну расхвалил!

«Даже в 71 год она может похвастаться дерзостью и задором. У нее замечательное чувство юмора. В своем возрасте она осталась лукавой бабой, классной. В ней что-то такое есть, и это шикарно просто», - восторженно отозвался о Пугачевой Баста в интервью Собчак.

А впервые он встретился с Пугачевой в 2016 году на заседании комитета Госдумы. Проходя мимо, она погладила Басту по плечу, сказав:

«Будь здоров, мой хороший!».