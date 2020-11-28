Влад Сташевский хочет найти сына, которого бросил 22 года назад

Сегодня, 14:14

Анна Лисова

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Влад Сташевский хочет найти сына, которого бросил 22 года назад
Музыкант Влад Сташевский

Музыкант Влад Сташевский рассказал о том, что хотел бы найти своего сына Даниила, с которым он не виделся уже больше 20 лет.

Сейчас популярный в 90-е годы артист участвует в проекте «Суперстар!», который выходит на НТВ. Он отметил, что возвращение на проект – это в том числе попытка восстановить контакты с сыном, рожденным в браке с Ольгой Алешиной, передает Bimru.ru.

Со слов артиста, после развода с Алешиной, он не общался с наследником, и это его очень угнетало. Сейчас он надеется, что сын все же захочет возобновить общение с ним.

«Даня, дорогой, я буду рад увидеться. Давай как-нибудь состыкуемся, найдемся. Уже пора, уже можно», — заявил музыкант в одном из эфиров.

Влад Сташевский ранее рассказывал, что детство у него было сложным, поскольку ему пришлось расти без отца. Тем не менее, отмечает музыкант, он простил его, но пообщаться с ним никогда не сможет, поскольку того уже давно нет в живых.

Отметим, после расставания с Алешиной Сташевский женился второй раз. Его супругой стала психолог Ирина Мигулей. Вместе они воспитывают 12-летнего сына Тимофея.

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