Ирина Салтыкова записала совместный трек с Гребенщиковым и пожаловалась на отсутствие достойных песен

Вчера, 22:34

Ольга Громова

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Ирина Салтыкова записала совместный трек с Гребенщиковым и пожаловалась на отсутствие достойных песен
Певица Ирина Салтыкова

54-летняя российская певица Ирина Салтыкова записала новый трек со своим молодым коллегой Михаилом Гребенщиковым. В интервью ФАН артистка призналась, что совместную песню серьезной не считает и все еще находится в поиске достойных композиций.

«Мы с Мишкой Гребенщиковым записали песню – такую, знаете, смешную. Скорее, мы дурачились – так, ничего серьезного. Развлеклись, посмеялись», – поведала певица.

Ирина Салтыкова также созналась, что каких-то далеко идущих планов сейчас не строит. Она, как и многие другие звезды, оказалась заложницей пандемии коронавируса, поэтому сейчас «работы нет, заработка тоже».

Звезда 90-х в последний раз выступала с концертом на гастролях еще 6 ноября. Было это в Екатеринбурге. После этого из графика гастролей начали «слетать» другие города. Концерты отменяют один за другим из-за введенных в связи с распространением коронавируса ограничений.

Поэтому сейчас Салтыкова сидит дома, уделяет время семье и друзьям. Салтыкова не против записать песню, которая была бы 100-процентным хитом, но, увы, выбирать-то пока не из чего.

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