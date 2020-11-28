«Уходит из этого мира»: друг Ирины Отиевой рассказал о состоянии певицы

Популярная джазовая и эстрадная певица Ирина Отиева попала в тяжелую ситуацию. Друзья знаменитости переживают за состояние ее психического здоровья и опасаются, как бы чего плохого не случилось.

Стилист Джордж Ровалс, друг певицы, в интервью программе «Ты не поверишь», которая выходит на канале НТВ, заявил, что после того, как Ирину Отиеву бросил бойфренд, она пребывает в сильнейшей депрессии. Жизнь для нее стала выглядеть в тусклых красках

«Она уходит из этого мира, она не хочет ничего. Если ей не помочь, это может закончиться плачевно. У нее депрессия, она покончить хотела», — заявил Ровалс.

Он добавил, что Отиеву бросил возлюбленный, которого она очень сильно любит. Это ее бывший студент и, как отмечает «МК», он моложе ее на целых 27 лет.

Причина ухода не раскрывается, но 62-летняя артистка с разрывом никак не может смириться. Расставание отразилось на ее психическом здоровье - она заперлась в своей квартире, никого не хочет видеть и ни с кем не желает общаться.

СМИ не исключают, что Ирина Отиева снова стала увлекаться алкоголем. Ведь сейчас у артистки нет ни постоянного заработка, ни любимого мужчины рядом, да и здоровье отменным назвать нельзя.