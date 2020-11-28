Юрий Лоза обвинил Киркорова и Баскова в проблемах на «Голубых огоньках»

Бардовский певец и поэт-песенник Юрий Лоза высказал публичное обвинение мэтрам российской эстрады Филиппу Киркорову и Николаю Баскову касательно проблем в «Голубом огоньке». Лоза заявил, что эти артисты «монополизировали» популярную музыкальную программу, и не дают шансов другим артистам учувствовать в этом шоу, передает «Собеседник».

По мнению Юрия Лозы, Филипп Киркоров и Николай Басков «перекрывают кислород» молодым артистам, и не дают им участвовать в новогодних шоу.

«Басков и Киркоров прочно вцепились в новогодние музыкальные передачи, и заслоняют собой всех других артистов. У них по сто эфиров новогодних, мне кажется, что публику они уже давно стали раздражать. Я лично уже несколько лет не могу пробиться на Голубой огонек, несмотря на то, что у меня уже как 15 лет готов настоящий праздничный хит», - заявил российский бард.

Юрий Лоза отметил, что директоров новогоднего шоу «Голубой огонек» уже давно перестало интересовать мнение народа, а их цель заключается только в заработке денег, которые и приносят эфиры с Басковым и Киркоровым. Примечательно, что представитель Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак оперативно отреагировал на обвинения Юрия Лозы, назвав его претензии «сущим бредом».

«Полный бред, никто ни у кого не отнимает возможность выступать на новогодних Голубых огоньках. Просто есть топовые артисты, которых хотят видеть на сцене, а есть не топовые. Вот и всё, поэтому подобные обвинения абсолютно беспочвенны», - прокомментировал Геннадий Рыбак.