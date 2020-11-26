Илья Резник призвал бедствующих артистов продать особняки

Во время пандемии коронавируса отечественные артисты бесконечно жалуются на то, что они утратили свой источник дохода, лишившись возможности выступать, как раньше. Особенно голосистые и «нищенствующие» призывают государство их защитить и назначить финансовую помощь. Знаменитый поэт-песенник Илья Резник в ужасе наблюдает за жалобами певцов и певиц. Им стыдно должно быть, заявил он в интервью «Собеседнику» .

Плакаться отечественным звездам явно не стоит, полагает он, ибо причин для слез нет. Всем известно. что селебритис до пандемии весьма неплохо зарабатывали. Причем до такой степени неплохо, что могли позволить себе купить дворцы и шикарные машины.

Гонорары на корпоративах были заоблачными - ранее им платили от 25-50 тысяч долларов. И за счет этих сбережений знаменитости могут позволить себе жить безбедно, даже не выступая. На худой конец можно продать недвижимость.

«Стыдно плакаться, зная, как живет народ, который получает небольшие деньги за свой колоссальный труд. У многих, я знаю, не хватает денег на еду. А что звезды? Можно продать квартирку или особнячок на Лазурном берегу. Или в Москве. Или в Подмосковье, на Рублевке. Недорого, со скидкой, и жить на эти деньги, - говорит Илья Резник. - Не надо жадничать и все хапать, хапать, хапать...».

Он напомнил, как ранее отечественные звезды жаловались на то, какая трудная у них работа, как они не досыпают, не доедают и так далее. Однако, говорит он, все понимают, что выступление на сцене не идет ни в какое сравнение с трудом шахтера или медика.

Поэт-песенник убежден, что особо бедствующие звезды во время пандемии могут попробовать себя реализовать в другой сфере деятельности, как это сделал юморист из Екатеринбурга.