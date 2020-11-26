Илья Резник призвал бедствующих артистов продать особняки

Сегодня, 14:59

Ольга Громова

0

Image 16+
Илья Резник призвал бедствующих артистов продать особняки

Во время пандемии коронавируса отечественные артисты бесконечно жалуются на то, что они утратили свой источник дохода, лишившись возможности выступать, как раньше. Особенно голосистые и «нищенствующие» призывают государство их защитить и назначить финансовую помощь. Знаменитый поэт-песенник Илья Резник в ужасе наблюдает за жалобами певцов и певиц. Им стыдно должно быть, заявил он в интервью «Собеседнику».

Плакаться отечественным звездам явно не стоит, полагает он, ибо причин для слез нет. Всем известно. что селебритис до пандемии весьма неплохо зарабатывали. Причем до такой степени неплохо, что могли позволить себе купить дворцы и шикарные машины.

Гонорары на корпоративах были заоблачными - ранее им платили от 25-50 тысяч долларов. И за счет этих сбережений знаменитости могут позволить себе жить безбедно, даже не выступая. На худой конец можно продать недвижимость.

«Стыдно плакаться, зная, как живет народ, который получает небольшие деньги за свой колоссальный труд. У многих, я знаю, не хватает денег на еду. А что звезды? Можно продать квартирку или особнячок на Лазурном берегу. Или в Москве. Или в Подмосковье, на Рублевке. Недорого, со скидкой, и жить на эти деньги, - говорит Илья Резник. - Не надо жадничать и все хапать, хапать, хапать...».

Он напомнил, как ранее отечественные звезды жаловались на то, какая трудная у них работа, как они не досыпают, не доедают и так далее. Однако, говорит он, все понимают, что выступление на сцене не идет ни в какое сравнение с трудом шахтера или медика.

Поэт-песенник убежден, что особо бедствующие звезды во время пандемии могут попробовать себя реализовать в другой сфере деятельности, как это сделал юморист из Екатеринбурга.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Сергей Соседов ответил на угрозы Левкина на шоу «Суперстар»

Вчера, 23:29

Айза Долматова заявила о желании уйти с телевидения

Вчера, 09:49

Ксения Собчак не ухаживает за могилой дедушки и бабушки в Ташкенте

26-11-2020, 09:34

Анджелину Джоли показали в образе супергероини из «Вечных» Marvel

25-11-2020, 15:19

Умерла актриса сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Следователь Тихонов» Светлана Обидина

25-11-2020, 11:54

Павла Прилучного избил владелец клуба в Калининграде

24-11-2020, 22:49

Российский прокат «Чудо-женщины» перенесен на январь 2021 года

24-11-2020, 21:34

У бывшей солистки «Тату» Юлии Волковой случился рецидив рака

24-11-2020, 16:09

Стас Садальский обвинил шоу «Голос» в нежелании слушать мнение зрителей

24-11-2020, 11:44

Лоза: Киркоров поет Баскову про Баскова

24-11-2020, 09:19

Жигунов опроверг слухи о том, что Заворотнюк появится на телевидении

23-11-2020, 22:59

Победительница «Детского Евровидения» дала советы участнице из России

23-11-2020, 21:44

Продюсер Виктор Дробыш показал новое лицо 65-летней Долиной крупным планом

23-11-2020, 20:24

Более миллиона рублей Анастасия Волочкова задолжала ЖКХ за дом в Подмосковье

23-11-2020, 20:14

Норкин анекдотом ответил желающим получить огромные пенсии звездам

23-11-2020, 15:54

Дима Билан и Николай Цискаридзе поспорили из-за исполнения песни Аллы Пугачевой

23-11-2020, 13:14

Актера Павла Прилучного госпитализировали с травмой головы

23-11-2020, 11:14

Певец Баста рассказал о конфликте с главным тренером «Ростова» Карпиным

23-11-2020, 09:59

Моргенштерн и Егор Крид выпустили клип на совместную «Веселую песню»

22-11-2020, 21:54

Александр Лазарев назвал «омерзительной дрянью» постановки Константина Богомолова

22-11-2020, 19:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров