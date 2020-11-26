Сергей Соседов ответил на угрозы Левкина на шоу «Суперстар»

Вчера, 23:29

Ольга Громова

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Сергей Соседов ответил на угрозы Левкина на шоу «Суперстар»

Бывший солист популярной в 90-ые группы «На-На» Владимир Левкин, ставший участником шоу «Суперстар», признался в том, что испытывает неприязнь к известному российскому музыкальному критику Сергею Соседову, который входит в состав жюри проекта.

Певца, как пишет «Собеседник», в определенные моменты терзало желание запустить Соседову микрофоном в лоб.

Музыкальный критик был изумлен, поскольку даже не подозревал, что вызывает у артиста такие чувства. Тем более что на проекте он ему ставил довольно высокие баллы, да и между собой они никогда не конфликтовали.

"Почему сейчас он это произносит? Да ради Бога! Должен же он что-то говорить", - прокомментировал неприязнь Левкина Соседов.

При этом оказалось, что экс-подопечный Алибасова не единственный, кто испытывает неприязнь к Сергею Соседову. Но последнему до этого нет дела.

«Богдан Титомир тоже наезжал, ну и что из того? Я же не в подворотне встретил гопников в два часа ночи, когда вокруг никого нет», - парирует Соседов.

Он убежден, что это просто громкие слова, а телесные повреждения никто причинить не решится, поскольку в студии много камер, и они все снимают.

Шоу "Суперстар. Возвращение" начало выходить на НТВ с 22 ноября. За звание соревнуются восемь популярных в 90-е исполнителей - Богдан Титомир, Алиса Мон, Влад Сташевский, Юлия Волкова, Николай Трубач, Ирина Шведова, Татьяна Иванова и Владимир Левкин.

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