Айза Долматова заявила о желании уйти с телевидения

Сегодня, 09:49

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Айза Долматова заявила о желании уйти с телевидения
Айза Долматова

Айза Долматова заявила о желании уйти с телевидения.

На сегодняшний день съемки перестали приносить удовольствие и делать ее счастливой, поэтому популярная телеведущая и блогер Айза Долматова собралась уходить с телевидения. Об этом теледива заявила своим подписчикам на странице в Instagram.

По мнению самой Айзы, она опустилась на глубокое дно и каждый день вынуждена заниматься тем, что ей не нравится. Она призналась, что из-за страха кого-то подвести или расстроить, у нее случился нервный срыв. Так что сегодняшнее самочувствие Долматовой не позволяет ей трудиться в плотном графике.

Кроме того, ее стали раздражать съемки, она не хочет быть в кадре и участвовать в фотосессиях, меняя постоянно образы и мэйкап.

Блогер призналась, что быть знаменитой не входило в ее планы, как и нести ответственность и жить по чужому графику. Хотя, если бы здоровье позволяло, она могла бы так работать.

Но на сегодняшний день у Долматовой практически подошли к концу съемки ТВ-проекта, которые на деле оказались очень тяжелыми. По словам Айзы, прямо на съемочной площадке у нее началась очередная паническая атака и она даже заплакала в кадре.

Лечение блогер также не проходит, поскольку у нее депрессия.

Кто-то может подумать, что звезда «бесится с жиру», но это не так. У Долматовой исчезла энергия в заданном ритме. Тем более, сама она считает, что способна зарабатывать большие деньги и без того самоуничтожения, которое было до сих пор.

Облегчив душу, в конце Айза извинилась перед подписчиками за свое «очередное нытье».

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