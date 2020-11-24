Ксения Собчак не ухаживает за могилой дедушки и бабушки в Ташкенте

Сегодня, 09:34

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Ксения Собчак не ухаживает за могилой дедушки и бабушки в Ташкенте
Ксения Собчак

Друг семьи актрисы, журналистки и телеведущей, 39-летней Ксении Собчак рассказал о том, что звезда не ухаживает за могилами своих ближайших родственников в Узбекистане. По словам рассказчика, Собчак так кичится своими дворянскими корнями, однако поддерживать связь с предками не стремится. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Театральный продюсер Валерий Сергеев уже более 50 лет является другом семьи Собчаков. Он выразил свое удивление тем, что за все время Ксения ни разу не была в Ташкенте. А ведь именно здесь ее отец, первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак провел свое детство.

Валерий возмущен и тем, что телеведущая во всех своих интервью рассказывает людям об общечеловеческих ценностях, поднимает важные вопросы, однако сама даже не пыталась поддержать своих родственников в Ташкенте, которые живут в нищете. Кроме того, могила ее бабушки и дедушки давно пришла в запустение.

«Когда Анатолий Собчак скончался в 2000 году, о могиле его родных заботиться было некому. Наши общие друзья недавно показали мне фото с кладбища. Я увидел их могилу в ужаснейшем состоянии!», - поделился продюсер.

Сергеев обратил внимание на то, что финансовое положение Ксении позволяет ей позаботиться о памятнике своим родственникам, однако она, почему-то, до сих пор этого не сделала.

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