Умерла актриса сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Следователь Тихонов» Светлана Обидина

На 46 году жизни скончалась актриса сериала «Улицы разбитых фонарей», «Преступление и наказание» и «Мажор — 3» Светлана Обидина. О смерти актрисы сообщило руководство петербургского театра-фестиваля «Балтийский дом», в котором работала Обидина.

Руководство театра официально сообщило о смерти Светланы Обидиной 24 ноября, хотя по некоторой версии, актриса ушла из жизни еще 18 ноября. Режиссер Алексей Герман публично объявил о кончине прославленной артистки, а также выразил соболезнования ее родным и близким. При этом причина смерти Светланы Обидиной остается неизвестной.

Актриса Светлана Обидина получила всенародную славу благодаря съемкам в таких проектах, как «Довлатов», «Улицы разбитых фонарей», «Дуэлянт», «Личность не установлена» и многих других. Будучи выпускницей Санкт-Петербургской академии театрального искусства с 1999 года, сразу после окончания университета, Светлана устроилась в театр «Балтийский дом», где проработала до самой смерти.

«Есть люди, которые никуда не уходят. И пусть их нет рядом, но вы помните, как они смеялись, слышите их голос, а рука так и тянется к телефону, чтобы позвонить и рассказать забавную историю, которая произошла на репетиции. Нам всем будет очень не хватать Светланы», - сообщили коллеги актрисы.