Павла Прилучного избил владелец клуба в Калининграде

Появились подробности случившегося с Павлом Прилучным. По данным СМИ, актера избил владелец ночного клуба в Калининграде.

Павел Прилучный сейчас в московской больнице. Актер перенес операцию и сейчас восстанавливается после нее.

Актер уже вышел на связь в своем Инстаграм и, проиллюстрировав публикацию старым фото со съемок, где он запечатлен с разбитым лицом, поблагодарил врачей и поклонников за поддержку.

Артист предпочел не вдаваться в подробности случившегося с ним инцидента и предложил подписчикам довольствоваться версией, которую скармливают россиянам СМИ - о драке в гей-клубе за бабушку...

Между тем Телеграм-канал Baza узнал, что серьезные увечья звезда «Мажора» получил в Калининграде. В этот город Паша отправился не просто так - там он снимается в сериале. Но на выходных, а именно - в воскресенье, он решил развлечься.

«Павел решил отдохнуть от работы в клубе «Завод», который, как это ни странно, был открыт и после 23:00. На месте у актера возник внезапный конфликт с владельцем заведения — парни поднялись разобраться на второй этаж, там располагался спортзал. Там же Прилучного и нашли позже, уже сильно избитого», — сообщает Baza.

Изначально Павла отправили в калининградскую больницу, где местные врачи обследовали его - разумеется, во избежание огласки, под чужим именем.

После этого Прилучный срочно вылетел в Москву. Медики городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова диагностировали у него очаговую травму головного мозга с открытой внутричерепной раной, переломы лицевых костей и ушибы.

Владелец ночного клуба - некий Владимир Семенов. Калининградская полиция намерена опросить его после появления сведений о том, что он избил актера Павла Прилучного.

СМИ сообщают, что хозяин ночного клуба вот-вот прибудет в отделение полиции со своим адвокатом.