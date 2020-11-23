Российский прокат «Чудо-женщины» перенесен на январь 2021 года

В российском прокате снова перенесли прокат нового блокбастера «Чудо-женщина: 1984». Как стало известно нашему изданию из релиза «Бюллетень кинопрокатчика», премьера фильма в IMAX состоится 7 января, а основной показ стартует с 14 января.

Ранее представители Warner Bros. проинформировали о том, что в мировой прокат фильм выйдет одновременно в кинотеатрах и HBO Max.

Примечательно, что международные показы стартуют почти за месяц до российского проката - 16 декабря.

Фильм «Чудо-женщина: 1984» был снят по мотивам популярных в США комиксов. Главную роль в этом блокбастере исполнила актриса Галь Гадот из Израиля.

Режиссер фильма о приключениях Дианы Принс Пэтти Дженкинс.

Причина переноса проката фильма пока не называется.