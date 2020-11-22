У бывшей солистки «Тату» Юлии Волковой случился рецидив рака

Бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова, которой несколько лет назад провели операцию по удалению опухоли щитовидной железы, сообщила о рецидиве рака. О своем страшном диагнозе певица узнала в 2012 году. Однако операцию ей провели не совсем удачно: хирург случайно задел голосовые связки, из-за чего Юлия почти лишилась голоса.

Тогда певица решила, что больше никогда не сможет петь. Для Юлии это было неприемлемо и эта новость просто выбивала ее из колеи, поэтому она решила рискнуть — отправиться к хирургу еще раз. По словам певицы, ей провели несколько операций по восстановлению голоса. Девушка обращалась со своей проблемой к врачам Германии и Кореи.

Голос Юлии все же вернули, но не так давно 35-летняя певица была шокирована новостью о том, что у нее случился рецидив.

Об этом Юлия рассказала в телепрограмме «Суперстар! Возвращение». Певица призналась, что она уже сомневается в том, что вернется на сцену, но все же она очень надеется на продолжение своей музыкальной карьеры, пишет ntv.ru

К слову, о здоровье Юлии Волковой какое-то время назад ходило множество слухов. Поговаривали, что певица страдает от хронических заболеваний, из-за чего просто не может выступать.