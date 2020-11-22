Стас Садальский обвинил шоу «Голос» в нежелании слушать мнение зрителей

Вокруг решения судей проекта «Голос» снова вспыхнули жаркие обсуждения.

Российский актер Станислав Садальский в своем «Инстаграм» написал о том, что судьи «Голоса» стали слишком предсказуемыми, а проект уже не интересен зрителям.

Так он отреагировал на решение судей отправить домой Максима Коковина, дав возможность пройти далее Александре Будниковой.

По мнению Садальского, из сезона в сезон «Голос» регрессирует. И если в случае с дочкой Алсу организаторы «стыдливо выбирали победителей», то сейчас, по его словам, они «даже не стесняются» голосовать по заранее прописанному сценарию.

Будникова и Максим Коковин сошлись на этапе «Поединков». Они исполняли песню «Весна» группы «5’Nizza». После этого выступления Полина Гагарина заявила, что Коковину «было непросто угнаться за Александрой». Валерий Сюткин положительно оценил как Александру Будникову, так и Максима Коковина. А Сергею Шнурову не понравился выбор песни, за что он раскритиковал Басту. Наставник дуэта принял решение оставить в шоу Александру.

«Как же это было предсказуемо! Мало того что слили Максима, так еще и унизили его, сказав, что он был хуже», — прокомментировал ход голосования Садальский.

Стоит отметить, что Садальского многие зрители поддержали, отмечая, что действительно, по их мнению, оставить в проекте следовало Коковина.