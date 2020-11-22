Лоза: Киркоров поет Баскову про Баскова

Масштабный и незабываемый 2020 год близится к завершению. Российские звезды эстрады уже планируют новогодние шоу и их форматы, которые не устраивают некоторых представителей шоу-бизнеса. Об этом сообщает «ФАН».

Приближающиеся новогодние шоу прокомментировал российский композитор, 54-летний Виктор Дробыш, который заявил, что интерес к «голубым огонькам» у зрителей давно угас. А все потому, что из года в год мелькают одни и те же лица. По мнению музыканта, в подобные мероприятия нужно приглашать и молодых звезд, чтобы привлечь к просмотру современную аудиторию.

Такого же мнения придерживается и 66-летний композитор Юрий Лоза, который поделился, что уже 15 лет не может добиться, чтобы его песня прозвучала в новогоднем эфире.

«Руководители нашей медиасистемы даже не интересуются мнением народа. Я вот не помню, чтобы они хоть раз спросили у людей, что им показать. Я считаю, что систему пора менять. С тех пор, как пришел этот капитализм, на новогодних праздниках Басков поет Киркорову про Киркорова и наоборот. Все превратилось в свою тусовку, такой междусобойчик, который не учитывает мнения граждан страны», - сказал Юрий.

В заключении музыкант добавил, что в новогодние эфиры не могут пробиться 90% отечественной эстрады.