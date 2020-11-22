Жигунов опроверг слухи о том, что Заворотнюк появится на телевидении

Вчера, 22:59

Александр Зуев

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Жигунов опроверг слухи о том, что Заворотнюк появится на телевидении

Сергей Жигунов заявил, что подаст в суд на журналистов, которые  распространяют недостоверную информацию.

Напомним: недавно СМИ сообщали о том, что Анастасия Заворотнюк придет на шоу Андрея Малахова. Бывший возлюбленный актрисы, Сергей Жигунов, опроверг слухи о том, что он вместе с Анастасией появится в программе популярного телеведущего.

Актер заявил, что уже давно не встречался с Заворотнюк. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» также опровергла информацию о том, что ее мать придет на телевидение. Девушка также призвала поклонников актрисы не верить журналистам.

Отметим, что 49-летняя Анастасия Заворотнюк уже давно не показывается на публике. Ее поклонникам известно, что актриса борется с агрессивной формой рака мозга - глиобластомой. На протяжении нескольких месяцев она находилась в клинике, где проходила курс лечения. С весны актриса пребывает дома, однако ни на телевидении, ни на светских мероприятиях она не появлялась.

Ранее модель Анна Калашникова рассказала о планах Анастасии Заворотнюк вернуться в кино. Сейчас  актриса выходит на прогулки, но она ни разу не попадала в объектив телекамер.

По словам Калашниковой, Заворотнюк настроена позитивно, но ее ждет длительная реабилитация. Вместе с тем модель подчеркнула, что Анастасия сильно изменилась внешне.

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