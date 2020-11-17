Шаляпин заявил, что на сцене должно быть больше молодых артистов

Прохор Шаляпин назвал своих коллег по эстрадной сцене «швалью» и призвал тех артистов, которые постоянно ноют и «прибедняются», уступить место молодым исполнителям.

По словам певца, многие популярные звезды, которые примелькались на сцене, уже заработали достаточно, чтобы жить безбедно. Шаляпин упомянул, что Валерий Меладзе, который недавно призвал бойкотировать съемки телевизионных шоу, имеет в Новый год по 5-7 корпоративов и с каждого - 5-10 млн рублей.

Певец убежден, что молодые артисты с радостью согласились бы участвовать в праздничных шоу и не стали бы просить за это деньги. Вместе с тем Прохор согласен с тем, что некоторым артистам надо помогать, и с тем, что есть звезды, которые популярны и талантливы.

Досталось от Шаляпина и Ольге Бузовой. По мнению Прохора, успех молодой певицы - это социальное явление. При этом Шаляпин сказал, что Бузова не заменит других звезд, так как у нее нет особого таланта, как и музыкального образования, а успеха она достигла благодаря «наглости» и «целеустремленности».

Надо сказать, что Прохор Шаляпин называет себя певцом, хотя он предпочитает не давать концерты, а посещать скандальные ток-шоу и обсуждать свою личную жизнь на публике.

Ранее стало известно, что из-за отмены корпоративов российские звезды потеряют в общей сложности от пяти до 80 млн рублей. Артисты и ведущие могут недополучить 80% своих гонораров.