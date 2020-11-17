Суд запретил Юрию Шатунову исполнять «Белые розы»

Сегодня, 16:14

Ольга Громова

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Суд запретил Юрию Шатунову исполнять «Белые розы»
Певец Юрий Шатунов

Певец Юрий Шатунов, бывший солист популярной группы «Ласковый май», больше не имеет права исполнять на своих концертах песню «Белые розы». Эта композиция является визитной карточкой популярного в 90-е бойз-бенда.

Как сообщил продюсер коллектива Андрей Разин, Апелляционный суд отказал Шатунову в удовлетворении исковых требований о признании незаконным регистрации прав на песни группы «Ласковый май». Поэтому отныне законным правообладателем песен группы является Руслан Филатов.

«Теперь без разрешения Руслана Филатова он не имеет права выходить на сцену и петь эти песни», - написал Разин.

И, чтобы окончательно пресечь все вопросы, подчеркнул, что Юра Шатунов уже давно не имеет к творчеству группы никакого отношения.

Продюсер уточнил, что в незавидном положении Юрий Шатунов оказался из-за его директора Юрия Кудряшова.

Разин выступил с предложением Шатунову безвозмездно получить права на исполнение песен.

«Пока пройдут эти суды, Юра поймёт, что эта банда завела его не в ту сторону», - считает Андрей.

Летом этого года Разин обратился к Шатунову с просьбой передать ему права на творчество группы для того, чтобы снять продолжение фильма о «Ласковом мае».

Юрий на связь выходить отказался, поэтому Андрей прибегнул к ультиматуму: если вопрос с передачей прав на безвозмездной основе не решится, он передаст третьей стороне все права для взыскания убытков.

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