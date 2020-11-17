Ксения Собчак переоделась в осла и рассмешила сына

Ксения Собчак решила развеселить своего четырехлетнего сына Платона в день его рождения. В Instagram телеведущая опубликовала кадры, на которых показала, как разыграла ребенка.

«Аниматоры! Бойтесь! Начинаю отбирать ваш хлеб», — подписала кадры Собчак.

Ксения решила не устраивать пышного торжества в день рождения своего наследника, но получился настоящий семейный праздник. В честь этого события светская львица надела костюм осла из «Бременских музыкантов» и исполнила одну из композиций, звучавших в мультфильме. Собчак также спросила у сына:

«Это мама или лошадь?».

Судя по всему, Ксения решила шутливо обыграть мнение хейтров о том, что она внешне похожа на лошадь. А Платон так и ответил: «Лошадь», чем рассмешил гостей.

В качестве подарка Ксения преподнесла малышу струнный музыкальный инструмент - укулеле.

На семейное торжество явились и папа Платона, Максим Виторган, и мать Ксении, член Совфеда Людмила Нарусова, и взрослая дочь Виторгана.

Ранее Собчак рассказала о своих методах воспитания. Как выяснилось, у них дома запрещены и интернет-игры и мультфильмы. Исключение составляют развивающие передачи два раза в неделю. Со слов Ксении, ее сын много читает, учит стихи и занимается английским с двух с половиной лет.

Напомним, что Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года, а 18 ноября 2016 года у них родился мальчик. У Виторгана есть сын и дочь от предыдущего брака.

В прошлом году Ксения развелась с мужем и сыграла свадьбу с режиссером Константином Богомоловым. По словам Собчак, они с Виторганом воспитывают сына Платона вместе.