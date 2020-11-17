Ксения Собчак переоделась в осла и рассмешила сына

Сегодня, 20:49

Александр Зуев

0

Image 16+
Ксения Собчак переоделась в осла и рассмешила сына
Ксения Собчак

Ксения Собчак решила развеселить своего четырехлетнего сына Платона в день его рождения. В Instagram телеведущая опубликовала кадры, на которых показала, как разыграла ребенка.

«Аниматоры! Бойтесь! Начинаю отбирать ваш хлеб», — подписала кадры Собчак.

Ксения решила не устраивать пышного торжества в день рождения своего наследника, но получился настоящий семейный праздник. В честь этого события светская львица надела костюм осла из «Бременских музыкантов» и исполнила одну из композиций, звучавших в мультфильме. Собчак также спросила у сына:

«Это мама или лошадь?».

Судя по всему, Ксения решила шутливо обыграть мнение хейтров о том, что она внешне похожа на лошадь. А Платон так и ответил: «Лошадь», чем рассмешил гостей.

В качестве подарка Ксения преподнесла малышу струнный музыкальный инструмент - укулеле.

На семейное торжество явились и папа Платона, Максим Виторган, и мать Ксении, член Совфеда Людмила Нарусова, и взрослая дочь Виторгана.

Ранее Собчак рассказала о своих методах воспитания. Как выяснилось, у них дома запрещены и интернет-игры и мультфильмы. Исключение составляют развивающие передачи два раза в неделю. Со слов Ксении, ее сын много читает, учит стихи и занимается английским с двух с половиной лет.

Напомним, что Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года, а 18 ноября 2016 года у них родился мальчик. У Виторгана есть сын и дочь от предыдущего брака.

В прошлом году Ксения развелась с мужем и сыграла свадьбу с режиссером Константином Богомоловым. По словам Собчак, они с Виторганом воспитывают сына Платона вместе.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Ксения Собчак переоделась в осла и рассмешила сына

Сегодня, 20:49

Шаляпин заявил, что на сцене должно быть больше молодых артистов

Сегодня, 17:29

Суд запретил Юрию Шатунову исполнять «Белые розы»

Сегодня, 16:14

Бузова случайно раскрыла интригу «Ледникового периода»

Сегодня, 10:24

Критик Соседов у Скабеевой перечеркнул жалобы российских звезд ради господдержки

Вчера, 19:54

Веру Брежневу засняли без белья

Вчера, 15:54

Внучка актера Олега Стриженова обвинила отца в насилии

Вчера, 12:54

Певица Валерия без косметики впечатлила подписчиков

Вчера, 00:14

Орбакайте на фоне слухов о разводе показала на фото семейную идиллию

17-11-2020, 19:54

Супруга Петросяна рассказала о строгом воспитании маленького сына

17-11-2020, 16:19

Елена Воробей призывает дать артистам льготы на продукты

17-11-2020, 10:24

Татьяна Буланова перенесла микроинсульт

17-11-2020, 09:54

Лещенко опроверг слухи о своем трудном материальном положении

16-11-2020, 20:04

Диана Гурцкая заразилась коронавирусом второй раз

16-11-2020, 17:24

Бывшая любовница Казаченко обвиняет его в изнасиловании

16-11-2020, 17:09

Соловьев высмеял ошибку Собчак в рассказе о Нагорном Карабахе

16-11-2020, 13:24

57-летний Александр Домогаров показал молодую возлюбленную

16-11-2020, 11:09

Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух стал главной свахой Первого канала

15-11-2020, 14:49

Телеведущий Дмитрий Хрусталев госпитализирован и введен в искусственную кому

14-11-2020, 23:39

Больная раком Анастастия Заворотнюк может прийти на шоу к Малахову

14-11-2020, 20:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров