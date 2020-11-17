Бузова случайно раскрыла интригу «Ледникового периода»

Сегодня, 10:24

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Бузова случайно раскрыла интригу «Ледникового периода»
Ольга Бузова

34-летняя телеведущая и певица Ольга Бузова нечаянно выболтала интригу шоу «Ледниковый период», в котором принимает участие в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым. На своей инстаграм-странице Бузова показала свой образ со съемок 10 программы шоу, что запрещено делать до официального выпуска передачи на «Первом канале». 

Ольга Бузова раскрыла поклонникам, что в следующем выпуске эфира она будет в образе Малифисенты — Ольга выложила снимок, на котором запечатлена в амплуа злой феи. Кроме этого, артистка прокомментировала публикацию Екатерины Бобровой, которая выступает на шоу с певцом Владом Соколовским. На снимке позируют две пары: Бузова-Соловьев и Соколовский-Боброва рядом с судьями «Ледникового периода». Причем Влад Соколовский и Екатерина Боброва стоят слева от членов жюри, что, согласно примете шоу, говорит о том, что именно они покинут проект в следующем выпуске. Ольга Бузова намекнула, что поклонников передачи ждет нечто резонансное на выпуске, который будет транслироваться на «Первом канале» уже 21 ноября.

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