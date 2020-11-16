Критик Соседов у Скабеевой перечеркнул жалобы российских звезд ради господдержки

Сегодня, 19:54

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Критик Соседов у Скабеевой перечеркнул жалобы российских звезд ради господдержки

Музыкальный критик, журналист, 52-летний Сергей Соседов в программе «Место встречи» на канале НТВ поделился своим отношением к звездам шоу-бизнеса, которые просят поддержки от государства во времена пандемии коронавируса. 

Так, Сергей заявил, что просьбы отечественных знаменитостей финансовой поддержки у государства не только неуместны, но и неприличны. Критик поделился, что их поведение вызывает у него чувство стыда.

«Они потеряли совесть. Все мы знаем, что состояния знаменитых артистов оцениваются в миллионах долларов. Даже в их сотнях. За свою жизнь они успели заработать на 5 обеспеченных жизней. Этих сумм хватит для содержания детских домов, больниц и прочих благотворительных организаций. А у них хватает наглости делиться в журналах своей роскошной жизнью, показывать свои яхты, дома и виллы. И эти люди хотят еще и у государства отобрать те копейки, которые достаются простым гражданам. Это неприлично!» - высказал свое мнение Соседов.

Критик посоветовал звездам вместо жалоб выступать в больницах и других учреждениях, не требуя за это плату. Просто в знак поддержки. Ведь советские звезды больших величин, такие как Клавдия Шульженко, Леонид Утесов, Лидия Русланова давали концерты в госпиталях в период отечественной войны.

«При том, что они не имели миллионов, а эти имеют миллиарды, но ни копейки не отдадут. Еще и у государства попросят. Наглость!» - эмоционально высказался Сергей Соседов.

Пользователи Сети поддержали критика в его высказываниях. Некоторые отметили, что отсутствие больших финансовых состояний у популярных звезд может говорить лишь об их расточительности и не умении беречь деньги.

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