Веру Брежневу засняли без белья

Сегодня, 15:54

Александр Зуев

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Веру Брежневу засняли без белья

Вера Брежнева не боится показывать себя и без макияжа, и без белья. Экс-солистка популярного женского коллектива «ВИА Гра». часто выкладывает в Инстаграме фото, на которых она предстает в довольно смелых откровенных образах. Но ей не привыкать, ведь она часто снимается в фотосессиях популярных изданий. Глянцевые журналы  называют Веру эталоном женственности и красоты.

Недавно звезда эстрады записала клип на песню Sestra. Над созданием видео работала режиссер Таня Муиньо. 

Для исполнения зажигательных танцев были привлечены не профессиональные модели или актрисы, а верные подруги Веры и ее  19-летняя дочь Соня, которая специально прилетела на съемки из США. Также в работе над клипом были задействованы молодые дизайнеры Ханна Хмелева, Катя Сильченко и Анна Осмехина. В кадрах клипа 38-летнюю певицу  сняли обнаженной  и откровенно извивающейся, пишет dni.ru.

Надо сказать, что Вера Брежнева - довольно яркая персона, на которую хотят быть похожими многие девушки.

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