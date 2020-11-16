Внучка актера Олега Стриженова обвинила отца в насилии

Сегодня, 12:54

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Внучка актера Олега Стриженова обвинила отца в насилии
Внучка Олега Стриженова

Внучка Олега Стриженова обвинила отца в насилии.

Александра, внучка советского популярного актера Олега Стриженова, откровенно рассказала о своем детстве и юности, наполненных болью и насилием со стороны родного отца. После пережитого у нее долгое время была серьезная психологическая травма, она вспоминала прошлое с ужасом.

Мать девушки умерла рано и Александра росла с отцом, тоже актером, Николаем Холошиным. По ее словам, родной отец издевался над ней, как только мог придумать. Очень долго девушка никому об этом не рассказывала, а сейчас решила предать свою историю огласке, по ее словам - чтоб это не сделали другие.

Когда Александра, оставшаяся без матери, начала взрослеть, на нее обратил мужское внимание отец. С тех пор ребенок стал объектом постоянных домоганий отца. По словам Александры, Холошин в течение долгих лет ее насиловал и избивал. Пережив ужасное детство, ей и сейчас непросто справиться с последствиями нанесенных травм.

Девушка призналась, что отец был жесток не только по отношению к ней. Он тиранил и родных, и посторонних: жену, бабушку, студенток. Так, одна из них спустя время рассказала Саше, что Холошин ее также насиловал и избивал, впоследствии она родила ребенка.

«И она такая не одна. Я пыталась навести справки у многих из тех, кто работал и учился у него. Больше 80% людей ответили, мол, мы не хотим вспоминать об этом», - признается Александра.

Столько натерпевшись в своей жизни, Александра не отчаялась, завела семью. И муж поддерживает ее.

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