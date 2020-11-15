Орбакайте на фоне слухов о разводе показала на фото семейную идиллию

Слухи о том, что Кристина Орбакайте готовится к разводу с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, появились после того, как СМИ написали о том, что певица вернулась из США на родину, а супруг и дочь остались за океаном.

И вот на днях Кристина опубликовала в Инстаграме два снимка, на которых она запечатлена с мужем и дочерью Клавдией. На одном фото девочка спряталась за спинами родителей, а на втором можно увидеть и лицо Клавдии. В целом, глядя на снимки, можно сказать, что в этой семье царит полная идиллия.

Но внимательные подписчики заметили, что Кристина надела свободную одежду. В этой связи они заподозрили, что поп-дива беременна. Некоторые даже начали поздравлять певицу с ее интересным положением. Сама Кристина пока никак не отреагировала на подобные комментарии. Наверное, поп-исполнительница решила затянуть интригу.

Как известно, у 49-летней дочери примадонны российской эстрады трое детей. Старший сын Никита родился от музыканта Владимира Преснякова-младшего. Сын Дени рожден в браке Кристины с бизнесменом Русланом Байсаровым. А Клавдия родилась от Михаила Земцова.

Заметим, что после слухов о якобы предстоящем развода за Кристину заступился муж ее мамы, Максим Галкин, который призвал любопытных журналистов не сочинять небылиц.