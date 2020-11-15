Супруга Петросяна рассказала о строгом воспитании маленького сына

Жена известного комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова на своей страничке в Instagram поделилась, как она воспитывает недавно родившегося наследника.

Она заметила, что воспитывает его строго. С первого дня своей жизни малыш спит в своей кроватке в отдельной комнате. На вопрос о том, как ей это удалось, она ответила, что как только вернулась домой из роддома, сразу начала приучать сына к кроватке и не поддавалась на его плач. Также она рассказала, что ей не составляет труда среди ночи подойти к ребенку. И еще Татьяна не приемлет укачиваний. Засыпает кроха в одиночестве в своей кроватке, по словам матери процесс занимает от 3 до 5 минут.

Молодая мама рассказала о первых достижения сынишки. Ваган с удовольствием слушает музыку, особенно ему нравятся песенки из советских мультфильмов.